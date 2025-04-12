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Квартиры в Колодежский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Натальевск, Беларусь
Квартира 1 комната
Натальевск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/3
Продается большая 1-комнатная квартира рядом с г. Червень. В квартире сделан косметический …
$16,000
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