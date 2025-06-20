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Производственные здания в Ерёминском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 411 м² в Ерёмино, Беларусь
Производство 411 м²
Ерёмино, Беларусь
Площадь 411 м²
Количество этажей 1
Прекраснейшее место для развития автобизнеса! огороженная территория со своей парковкой!  - …
$185,000
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