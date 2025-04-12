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Производственные здания в Елизовский сельский Совет, Беларусь

Производство Удалить
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1 объект найдено
Производство 9 999 м² в Елизовский сельский Совет, Беларусь
Производство 9 999 м²
Елизовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 9 999 м²
Этаж 4/4
Продается здание, расположенное по адресу: Могилёвская область, Осиповичский район, рабочий …
$291,157
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