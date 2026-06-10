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Коммерческая недвижимость в Елизовском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 9 999 м² в Елизовский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 9 999 м²
Елизовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 9 999 м²
Количество этажей 4
Продажа производстваАдрес: Могилёвская область, Осиповичский р-н, рп Елизово, ул. Калинина 6…
$977,000
НДС
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