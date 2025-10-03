Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Яглевичский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Яглевичском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Яглевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Яглевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 87 м²
Продажа теплого дома с хорошим ремонтом для круглогодичного проживания, удобное расположение…
$25,000
