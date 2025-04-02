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Дома в Ивьевский район, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Ивье, Беларусь
Дом
Ивье, Беларусь
Площадь 92 м²
Частный дом в уникальном живописном месте у озера.Расположен в г. Ивье, в пяти минут ходьбы …
$37,000
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Дом в Ивьевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ивьевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Горячее предложение! Продается дом в Ивьевском р-не (д. Кривичи). Дом расположен практически…
$6,000
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Параметры недвижимости в Ивьевский район, Беларусь

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