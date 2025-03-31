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Жильё в Ивье, Беларусь

2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Ивье, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Ивье, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 5/5
Продается трехкомнатная квартира на этаже 5 этажного дома в центре г. Ивье по ул. 50 лет Окт…
$25,000
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Дом в Ивье, Беларусь
Дом
Ивье, Беларусь
Площадь 92 м²
Частный дом в уникальном живописном месте у озера.Расположен в г. Ивье, в пяти минут ходьбы …
$37,000
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