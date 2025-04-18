Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Ивенец
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Ивенце, Беларусь

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж в Ивенец, Беларусь
Коттедж
Ивенец, Беларусь
Площадь 134 м²
Продается 2- этажный коттедж (НЗКС) в частной собственности. Готовность – 74%.     Общая пло…
$61,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов