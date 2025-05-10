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Дома в Ивацевичах, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Ивацевичи, Беларусь
Дом
Ивацевичи, Беларусь
Площадь 294 м²
Дом для тех кто любит делать ремонт под себя. Есть возможность сделать ремонт под 2 семьи. Р…
$50,000
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