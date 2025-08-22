Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Иваново
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Иваново, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Иваново, Беларусь
Дом
Иваново, Беларусь
Площадь 128 м²
Продаётся жилой дом из бруса в г. Иваново 1974 года постройки. Общая площадь дома – 128,0 м2…
$25,800
