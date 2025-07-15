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Work visa to Belarus with official employment

Беларусь Беларусь
Срок получения: от 2 месяцев
Расходы: от
$1,100
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Work visa to Belarus with official employment
ВНЖ
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Преимущества Преимущества

О программе иммиграции

Агентство по трудоустройству в Республике Беларусь предлагает вакансии в области строительства, упаковки товаров, промышленности и ремесленных специальностей.

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 2 месяцев
Расходы
Расходы
от
$1,100
Длительность
Длительность
12 месяцев
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Work visa to Belarus with official employment
Беларусь Беларусь
от
$1,100
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