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Кафе и рестораны в Гродно, Беларусь

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1 объект найдено
Ресторан, кафе 103 м² в Гродно, Беларусь
Ресторан, кафе 103 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 103 м²
Этаж 1/2
Продаётся готовый бизнес – бар «Брудершафт» в одном из самых модных районов Гродно! Стабильн…
$99,000
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