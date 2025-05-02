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Магазины в Горках, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин 370 м² в Горки, Беларусь
Магазин 370 м²
Горки, Беларусь
Площадь 370 м²
Этаж 1/2
Продаётся Здание магазина `Сосед` (Готовый действующий бизнес) с  отдельным входом общей пло…
$100,000
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