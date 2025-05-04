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Продажа офисных помещений в Гомеле, Беларусь

коммерческая недвижимость
14
1 объект найдено
Офис 2 016 м² в Гомель, Беларусь
Офис 2 016 м²
Гомель, Беларусь
Площадь 2 016 м²
Этаж 1/1
Офисное здание с продуманной планировкой и выгодным расположением.  Здание находится в удобн…
$395,000
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