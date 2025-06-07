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Производственные здания в Гомеле, Беларусь

коммерческая недвижимость
16
магазины
3
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1 объект найдено
Производство 272 м² в Гомель, Беларусь
Производство 272 м²
Гомель, Беларусь
Площадь 272 м²
Продаются аминистративные, производственные и складские помещения по адресу: г. Гомель, ул. …
$100,000
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