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Квартиры в Гомельском районе, Беларусь

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7 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Улуковье, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Улуковье, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 3/5
Продается просторная и светлая двухкомнатная квартира по адресу: аг. Улуковье, ул. Молодежна…
$55,000
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Квартира 1 комната в Поколюбичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Поколюбичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 14 м²
Этаж 4/4
Продаются апартаменты в хорошем жилом состоянии на четвёртом этаже четырёхэтажного кирпичног…
$8,500
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Квартира 2 комнаты в Красное, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Красное, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 4/5
Предлагаем идеальный вариант уютной двухкомнатной квартиры в аг. Красное, Гомельском районе …
$29,000
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Квартира 2 комнаты в Коренёвка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Коренёвка, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 2/5
Предлагается к покупке 2х  комнатная квартира в посёлке Коренёвка. 5 км. От Гомеля. Чистая з…
$19,000
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Квартира 1 комната в Новая Мильча, Беларусь
Квартира 1 комната
Новая Мильча, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Тихая и уютная квартира на окраине Гомеля! Хорошая звукоизоляция в квартире. Кирпичный дом п…
$19,900
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Квартира 3 комнаты в Терешковичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Терешковичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
Вашему вниманию представлена светлая, уютная, просторная трехкомнатная квартира в 15 км от г…
$25,000
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Квартира 1 комната в Берёзки, Беларусь
Квартира 1 комната
Берёзки, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 5/5
Квартира с большой комнатой - 20.4 кв.м и кухней -12 кв.м Есть лоджия, с удобным выходом из …
$25,500
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Параметры недвижимости в Гомельском районе, Беларусь

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