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Дома с садом в Геранёнском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Геранёны, Беларусь
Дом
Геранёны, Беларусь
Площадь 129 м²
Продается уютный дом в аг. Геранены Ивьевского района. Дом полностью готов к проживанию. Общ…
$45,000
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Параметры недвижимости в Геранёнском сельском Совете, Беларусь

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