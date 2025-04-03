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Квартиры в Геранёнский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Геранёны, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Геранёны, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 76 м²
Этаж 1/2
Продается 4- квартира в аг. Геранены, Ивьевского р-на. Квартира располагается на 1 этаже 2 э…
$14,300
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