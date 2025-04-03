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Дома с садом в Городьковский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Городьки, Беларусь
Дом
Городьки, Беларусь
Площадь 64 м²
Продаётся крепкий жилой дом, 1948 г.п. общей площадью 64,1 м2, жилая 42,5 м2, по ул. Советск…
$6,900
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Дом в Городьки, Беларусь
Дом
Городьки, Беларусь
Площадь 47 м²
Продается отличный дом возле озера в аг. Городьки Воложинского района. Всего час до г. Минс…
$23,000
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Дом в Городьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Городьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 110 м²
Цена снижена!!! Продается отличный дом -усадьба в Воложинском районе Гродненского направлени…
$109,900
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Параметры недвижимости в Городьковский сельский Совет, Беларусь

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