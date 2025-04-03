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Дома с гаражом в Городьковский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Городьки, Беларусь
Дом
Городьки, Беларусь
Площадь 37 м²
Продается жилой дом в аг. Городьки, Воложинский район. Уютный деревенский дом ждет своих хоз…
$73,000
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Параметры недвижимости в Городьковский сельский Совет, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
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