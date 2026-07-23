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Производственные здания в Холопеничах, Беларусь

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2 объекта найдено
Производство 412 м² в Холопеничи, Беларусь
Производство 412 м²
Холопеничи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 412 м²
Этаж 1/1
Продажа производственного здания 412,2 м2 под пищевой бизнес / Готовый бизнес (г.п. Холопени…
$148,309
НДС
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Производство 412 м² в Холопеничи, Беларусь
Производство 412 м²
Холопеничи, Беларусь
Площадь 412 м²
Продажа производственного здания 412,2 м² под пищевой бизнес / Готовый бизнес (г.п. Холопени…
$148,628
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