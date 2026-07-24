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Склады в Гайненском сельском Совете, Беларусь

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коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Склад 175 м² в Гайна, Беларусь
Склад 175 м²
Гайна, Беларусь
Площадь 175 м²
Этаж 1/1
Капитальное отдельно стоящее здание площадью 175 м2 на собственном огромном огороженном учас…
$58,435
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