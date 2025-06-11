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Квартиры в Горочичском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Бобровичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Бобровичи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 5/5
Продается двухкомнатная квартира с замечательным видом на лес в д.Бобровичи ( бывший военный…
$15,000
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Параметры недвижимости в Горочичском сельском Совете, Беларусь

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