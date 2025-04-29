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Дома в Фащевском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Фащевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фащевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 36 м²
Цена стала ниже! Живописное место, от трассы до деревни, примерно 1 км, дорога грунтовая.  О…
$7,500
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Параметры недвижимости в Фащевском сельском Совете, Беларусь

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