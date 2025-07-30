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Квартиры с гаражом в Фанипольском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира в Гричино, Беларусь
Квартира
Гричино, Беларусь
Площадь 92 м²
Продается квартира в доме.  Брестское направление, автодорога М1, до Фаниполя 7 км, до Минск…
$79,500
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Параметры недвижимости в Фанипольском сельском Совете, Беларусь

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