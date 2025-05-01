Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Фанипольский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Фанипольском сельском Совете, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 6 комнат в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Квартира 6 комнат
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 314 м²
Этаж 1/1
Дом для большой и дружной семьи в 17 км от МКАД в Брестском направлении.   Состоит из 2-х ав…
$155,000
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Волковичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Волковичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/1
Продается 1-комнатная квартира в одноэтажном кирпичном жилом доме в 16 км от МКАД, д. Волков…
$7,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Фанипольском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти