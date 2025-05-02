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Производственные здания в Дивинском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 293 м² в Дивинский сельский Совет, Беларусь
Производство 293 м²
Дивинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 293 м²
Производственно - складское здание (назначение - здание специализированное коммунального хоз…
$9,500
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