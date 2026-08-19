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Коммерческая недвижимость в Дивинском сельском Совете, Беларусь

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2 объекта найдено
Коммерческое помещение 349 м² в Дивин, Беларусь
Коммерческое помещение 349 м²
Дивин, Беларусь
Площадь 349 м²
Этаж 1/1
База отдыха в собственность на озере Любань вблизи аг. Дивин Кобринского района Брестской об…
$191,148
НДС
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Производство 293 м² в Дивинский сельский Совет, Беларусь
Производство 293 м²
Дивинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 293 м²
Производственно - складское здание (назначение - здание специализированное коммунального хоз…
$9,321
НДС
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