Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Дещенский сельский Совет
  4. Коммерческая
  5. Производство

Производственные здания в Дещенском сельском Совете, Беларусь

Производство Удалить
Очистить
1 объект найдено
Производство 753 м² в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Производство 753 м²
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 753 м²
Количество этажей 1
Продаётся производственное здание общей площадью 753 м2 в д. Миколка 40 км от Минска. Здание…
$195,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти