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Дома с садом в Деревновский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом 1 спальня в Деревновский сельский Совет, Беларусь
Дом 1 спальня
Деревновский сельский Совет, Беларусь
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 1
Продается уютный, деревенский дом в тихом, экологически чистом, живописном месте. Дом по…
$4,900
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Параметры недвижимости в Деревновский сельский Совет, Беларусь

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