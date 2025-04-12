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Дома в Деревнянский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Деревнянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Деревнянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Продается дом, готовый к проживанию, в большой жилой деревне Хотова. В деревне есть магазин,…
$7,900
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Дом в Деревнянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Деревнянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Продается в 77 км от МКАД Брестское направление д. Борок, Столбцовского района, Деревнянског…
$44,900
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Параметры недвижимости в Деревнянский сельский Совет, Беларусь

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