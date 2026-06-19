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Квартиры в Деревнянском сельском Совете, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Деревнянский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Деревнянский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/3
Продаётся двухкомнатная квартира по адресу: Минская область, Столбцовский район, аг. Деревна…
$30,271
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Квартира 2 комнаты в Деревнянский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Деревнянский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/2
Адрес: Столбцовский район, аг. Деревная, ул. Набережная, д. 7 Количество комнат 2, в том чис…
$31,462
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Параметры недвижимости в Деревнянском сельском Совете, Беларусь

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