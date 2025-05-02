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Дома с гаражом в Дзержинском сельском Совете, Беларусь

4 объекта найдено
Дом в Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 108 м²
Продажа современного коттеджа в д. Шатилы! Отличная планировка дома: На первом этаже  больша…
$150,000
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Дом в Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 475 м²
Прекрасное расположение дома, вблизи г. Дзержинска, в 30 км. От Минска.  Рядом с участком ра…
$156,500
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Дом в Невеличи, Беларусь
Дом
Невеличи, Беларусь
Площадь 189 м²
Продается в дом в д. Невеличи. Дом блочный, обложен кирпичом и утеплен, общая толщина стен 6…
$190,000
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Дом в Дягильно, Беларусь
Дом
Дягильно, Беларусь
Площадь 115 м²
СРОЧНО!!! Спешите!!!Уютный, классный дом ждет Дружную Семью!!!Предлагаем к Вашему вниманию з…
$89,000
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Параметры недвижимости в Дзержинском сельском Совете, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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