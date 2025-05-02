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Квартиры в Дзержинском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Квартира 5 комнат
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 475 м²
Этаж 1/3
Прекрасное расположение дома, вблизи г. Дзержинска, в 30 км. От Минска. Рядом с участком рас…
$156,500
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