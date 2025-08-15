Показать объекты на карте Показать объекты списком
Кафе и рестораны в Дудичском сельском Совете, Беларусь

Ресторан, кафе 265 м² в Дудичский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 265 м²
Дудичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 265 м²
Количество этажей 2
Продается придорожное кафе «Лукоморье». Находится в живописной местности, на окраине лесного…
$150,000
