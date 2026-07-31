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Производственные здания в Дубровенском сельском Совете, Беларусь

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2 объекта найдено
Производство 805 м² в Дубровня, Беларусь
Производство 805 м²
Дубровня, Беларусь
Площадь 805 м²
Количество этажей 2
Продаётся административно-хозяйственное здание в 11 км от Лиды, в д.Стерково. Здание двухэта…
$223,652
НДС
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Производство 3 526 м² в Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Производство 3 526 м²
Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 3 526 м²
Продается многофункциональный производственно-складской комплекс, включающий комплекс капита…
$497,717
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