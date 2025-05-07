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Квартиры в Дубровенском сельском Совете, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Первомайский, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Первомайский, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 31 м²
Этаж 2/2
Квартира расположена в посёлке с развитой инфраструктурой в 7 км от г. Лида.  Общая площадь …
$11,500
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Квартира 3 комнаты в Первомайский, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Первомайский, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 1/3
Продается светлая и уютная 3-комнатная квартира в поселке Первомайский!   Просторная и тепла…
$22,386
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