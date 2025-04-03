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Дома в Дубойский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Дубойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дубойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 148 м²
Современный, блочный, утепленный, двухуровневый, благоустроенный, качественно построенный жи…
$70,000
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Параметры недвижимости в Дубойский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
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