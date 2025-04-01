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Дома в Дружный, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Дружный, Беларусь
Дом
Дружный, Беларусь
Площадь 354 м²
Продается двухэтажный дом в современном поселке городского типа Дружный недалеко от Минска. …
$99,900
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Дом в Дружный, Беларусь
Дом
Дружный, Беларусь
Площадь 23 м²
Отличное место для уединённого отдыха в с/т «Надежда-2010», Пуховичского района, всего в 30 …
$9,500
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Таунхаус с садом в Дружный, Беларусь
Таунхаус с садом
Дружный, Беларусь
Площадь 134 м²
Продаётся просторный 4-х комнатный таунхаус (квартира) площадью 133,6 м2 в п.Дружный, переул…
$75,000
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