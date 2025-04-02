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Дома в Дрогичин, Беларусь

2 объекта найдено
Коттедж в Дрогичин, Беларусь
Коттедж
Дрогичин, Беларусь
Площадь 307 м²
Продам Незавершенное законсервированное капитальное строение Брестская обл., г. Дрогичин, ул…
$30,000
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Дом в Дрогичин, Беларусь
Дом
Дрогичин, Беларусь
Площадь 181 м²
Предлагаем прекрасный вариант для жизни и бизнеса.  Жилой дом в Брестском р-не с продуманной…
$28,000
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