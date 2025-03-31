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Дома с садом в Докторовичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Ванелевичи, Беларусь
Дом
Ванелевичи, Беларусь
Площадь 60 м²
Продается уютный дом со всеми удобствами в аг. Ванелевичи Копыльского района. Дом подготовле…
$12,500
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Параметры недвижимости в Докторовичский сельский Совет, Беларусь

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