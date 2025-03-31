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Жильё в Докторовичский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Ванелевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Ванелевичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
Продаётся 3-комнатная квартира в блокированном жилом доме в аг. Ванелевичи Копыльского район…
$14,000
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Квартира 3 комнаты в Новые Докторовичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новые Докторовичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 1/1
Продается 3-комнатная квартира в блокированном жилом доме в аг. Новые Докторовичи Копыльског…
$8,000
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Дом в Ванелевичи, Беларусь
Дом
Ванелевичи, Беларусь
Площадь 60 м²
Продается уютный дом со всеми удобствами в аг. Ванелевичи Копыльского района. Дом подготовле…
$12,500
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