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Квартиры в Даниловичском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Даниловичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Даниловичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 3/3
Предлагаем к продаже апартаменты на территории санатория "Радон".  Отдельно стоящее здание с…
$53,800
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Параметры недвижимости в Даниловичском сельском Совете, Беларусь

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