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Коттеджи в Чижевичский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 125 м²
Продажа коттеджа в прекрасном месте.  ❤️Мечта каждого человека, желающего спокойной жизни в …
$110,000
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Параметры недвижимости в Чижевичский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
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