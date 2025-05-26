Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Коммерческая
  4. Доходный дом

Доходные дома в Беларуси

Витебская область
4
Новополоцк
4
Доходный дом Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Доходный дом 204 м² в Новополоцк, Беларусь
Доходный дом 204 м²
Новополоцк, Беларусь
Площадь 204 м²
Историческое здание в центре Риги,  на одной из самых активных улиц в Риге - Кр. Валдемара. …
$341,907
Оставить заявку
Доходный дом 1 875 м² в Новополоцк, Беларусь
Доходный дом 1 875 м²
Новополоцк, Беларусь
Площадь 1 875 м²
Предлагаем приобрести домовладение под реновацию в самом престижном районе города – Старой Р…
$3,42 млн
Оставить заявку
Доходный дом 2 050 м² в Новополоцк, Беларусь
Доходный дом 2 050 м²
Новополоцк, Беларусь
Площадь 2 050 м²
Продаем жилое здание на ул.Ф.Садовникова. Удобное месторасположение, хорошее транспортное со…
$3,53 млн
Оставить заявку
Доходный дом 3 179 м² в Новополоцк, Беларусь
Доходный дом 3 179 м²
Новополоцк, Беларусь
Площадь 3 179 м²
Предлагаем на продажу фасадное здание на центральной улице Риги. Общая площадь 3179 кв.м. …
$2,62 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Беларуси

коммерческая недвижимость
рестораны
отели
офисы
производственные здания
инвестиционная недвижимость
склады
магазины
готовый бизнес
Realting.com
Перейти