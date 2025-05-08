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Дома с гаражом в Тюрлёвском сельском Совете, Беларусь

3 объекта найдено
Коттедж в Тюрли, Беларусь
Коттедж
Тюрли, Беларусь
Площадь 207 м²
Двухэтажный коттедж с отличным расположением! ❤️ Уютный коттедж в пригороде Молодечно, он ид…
$106,900
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Дом в Вытроповщина, Беларусь
Дом
Вытроповщина, Беларусь
Площадь 389 м²
Просторный дом 2008 года постройки для Вашей дружной семьи в живописном пригороде Молодечно!…
$219,000
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Дом в Вытроповщина, Беларусь
Дом
Вытроповщина, Беларусь
Площадь 152 м²
Дом с газовым отоплением и баней в д. Вытроповщина! ❤️ Отличный дом полностью готовый для пр…
$59,900
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Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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Параметры недвижимости в Тюрлёвском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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