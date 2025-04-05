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Жильё в Тимковичский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Тимковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тимковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 99 м²
Продаётся двухэтажный летний домик 99,4м2 и баня 36,6м2 в лесу на огороженном участке площад…
$23,000
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Комната в Тимковичский сельский Совет, Беларусь
Комната
Тимковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 99 м²
Количество этажей 2
Продаётся двухэтажный летний домик 99,4м2 и баня 36,6м2 в лесу на огороженном участке площад…
$23,000
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Параметры недвижимости в Тимковичский сельский Совет, Беларусь

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