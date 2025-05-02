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Коммерческая недвижимость в Хидринском сельском Совете, Беларусь

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 1 838 м² в Хидринский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 1 838 м²
Хидринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 838 м²
Земельный участок площадью 5,0619 га с расположенными на нем зданиями общей площадью 1838,3 …
$190,000
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Коммерческое помещение 175 м² в Хидринский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 175 м²
Хидринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 175 м²
Этаж 1
Участок со строениями на трассе М1 возле Бреста: Продаем большой земельный участок 5,0619 га…
$190,000
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