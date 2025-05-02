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Дома в Червене, Беларусь

5 объектов найдено
Дом в Червень, Беларусь
Дом
Червень, Беларусь
Площадь 151 м²
Просторный дом с участком мечты в 55 км от Минска! ❤️ Продаётся просторный и уютный дом в го…
$129,900
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Дом в Червень, Беларусь
Дом
Червень, Беларусь
Площадь 30 м²
Продается уютный, добротный дом в тихом городе Червень, всего в 50 км от Минска. Идеальное м…
$15,000
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Дом в Червень, Беларусь
Дом
Червень, Беларусь
Площадь 89 м²
Просторный участок 25 соток с отличным расположением – создайте дом мечты! Продается участок…
$22,000
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Дом в Червень, Беларусь
Дом
Червень, Беларусь
Площадь 129 м²
Продается дом в центре города Червень. Дом полностью готов для проживания. Все коммуникации …
$51,300
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Дом в Червень, Беларусь
Дом
Червень, Беларусь
Площадь 49 м²
Описание Уютный дом для круглогодичного проживания. Окна: ПВХ Общая площадь: 49.0 кв.м Участ…
$37,000
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