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Дома в Чеботовичском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Чеботовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чеботовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 37 м²
Продаётся одноэтажный бревенчатый жилой дом, расположенный в посёлке  Красный Курган Буда-Ко…
$6,000
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Параметры недвижимости в Чеботовичском сельском Совете, Беларусь

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